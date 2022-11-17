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Суд у Нідерландах cьогодні оголосить вирок у справі MH17

Судовий розгляд справи тривав понад два роки

Суд у Нідерландах 17 листопада винесе вердикт у справі про збиття рейсу малайзійських авіаліній MH17 над Україною в 2014 році.

Підозрювані – росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко – не з’являться в суді, оскільки відмовилися прибути на судовий процес.

Прокуратура вимагала довічного ув'язнення для підозрюваних за звинуваченнями у вбивстві та спричиненні авіакатастрофи, хоча навряд чи вони відбуватимуть термін, якщо їх визнають винними.

Судовий розгляд справи, що почався 9 березня 2020 року, завершився в червні цього року.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Ці розслідування встановили, зокрема, що літак був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Бук», що належить 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка базується під Курськом, і напередодні трагедії був перевезений до окупованої частини Донбасу через непідконтрольну Києву ділянку кордону з Росією, а найближчої ночі після збиття літака повернутий назад до Росії.

Росія категорично заперечує причетність до катастрофи «Боїнга», на борту якого загинули переважно громадяни Нідерландів.

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