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Донбас

Первый приговор по делу MH17: что важно знать о суде в Нидерландах

В Нидерландах озвучат первый уголовный приговор по делу MH17

По делу MH17 впервые будет вынесен приговор. Вердикт огласят судьи Окружного суда Гааги в четверг, 17 ноября. Заседание пройдет в судебном комплексе «Схипхол» под Амстердамом и начнется в 16:30 по Киеву.

Накануне суда Донбасс.Реалии собрали главное о первом уголовном процессе по сбитому в небе над оккупированным Донбассом малайзийского Boeing 777.

Крушение MH17 – главное

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет был сбит в небе над Донбассом ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

Обломки авиалайнера рухнули поблизости села Грабово – на территории Донецкой области, подконтрольной российским войскам. Погибли все 298 человек на борту:

  • 193 подданных Нидерландов (один пассажир также имел гражданство США);
  • 42 гражданина Малайзии (28 пассажиров и все 15 членов экипажа);
  • 27 граждан Австралии;
  • 12 граждан Индонезии;
  • 10 подданных Великобритании;
  • 4 гражданина Германии;
  • 4 подданных Бельгии;
  • 3 гражданина Филиппин;
  • 1 гражданин Канады;
  • 1 гражданин Новой Зеландии.

Среди пассажиров было 80 детей. Авиакатастрофа стала одной из 10 крупнейших за всю историю авиации.

Обломки Boeing 777 рейса MH17 около села Грабово, 17 июля 2014 года
Обломки Boeing 777 рейса MH17 около села Грабово, 17 июля 2014 года
Дело МН17 в Гааге и JIT

За уголовное и техническое расследование дела МН17 взялась специально созданная Joint Investigation Team – Совместная следственная группа, куда вошли представители правоохранительных органов пяти стран:

  • Нидерландов – в катастрофе погибли больше всего их подданных;
  • Украины – над нами сбили самолет;
  • Малайзии – страны флага МН17;
  • Австралии и Бельгии – их граждане также погибли.

Правительства этих пяти стран договорились, что уголовное преследование виновных будут осуществлять Нидерланды. Первое заседание в Окружном суде в Гааге состоялось 9 марта 2020 года, рассмотрение дела по существу началось в июне 2022 и завершилось через год.

Дело МН17 мог рассматривать и международный уголовный трибунал ad hoc – для конкретного случая. Но Россия наложила вето на проект соответствующей резолюции.

Суд у справі MH17 і Росія: довічний термін для всіх обвинувачених (відео)
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Суд у справі MH17 і Росія: довічний термін для всіх обвинувачених (відео)

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Как сбили МН17 – выводы JIT

JIT провели огромную работу еще по состоянию на 2020 год в деле МН17 было 102 тома и 36 тысяч страниц. В том же году следственная группа отбросила все альтернативные версии, и осталась только одна. Именно ее подтверждают все собранные доказательства и свидетельства. Вот она:

Boeing 777 рейса МН17 был сбит ракетой «земля – воздух» из ЗРК «Бук», стоявшего на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады войск ПВО ВС РФ (место дислокации – под Курском). 13 июля, накануне катастрофы, ЗРК перевезли на оккупированную часть Донбасса через неподконтрольный Украине участок границы с РФ. Той же ночью этот «Бук» вернули обратно в Россию.

Дело МН17: кто обвиняемые и что им грозит

Обвиняемыми по делу проходят четыре человека трое граждан Российской Федерации и один гражданин Украины. Вот их имена и роли в атаке на МН17, установленные Совместной следственной группой:

  • Игорь Гиркин («Стрелков») – бывший офицер ФСБ, на момент сбития самолета называл себя «министром обороны» группировки «ДНР» (гражданин Российской Федерации).
  • Роль: незадолго до катастрофы Гиркин обратился к российским «властям» в Крыму и Москве с просьбой предоставить тяжелое вооружение. Кроме того, он причастен к транспортировке «Бука» из России на неподконтрольную Украине территорию и назад, после выпуска из ЗРК ракеты по МН17;
  • Сергей Дубинский («Хмурый») – полковник запаса ГРУ РФ, в тот время «генерал-майор» в группировке «ДНР», возглавлявший собственное «ГРУ» (гражданин Российской Федерации.
  • Роль: Дубинский контролировал транспортировку «Бука». В перехваченных телефонных разговорах слышно, как он руководит перемещением ЗРК.
  • Олег Пулатов («Гюрза»), – подполковник запаса ВДВ ВС РФ (гражданин Российской Федерации). На оккупированной части Донбасса получил «звание полковника» и был тогда заместителем Дубинского.
  • Роль: сопровождал и охранял «Бук» возле места пуска недалеко от города Снежное.
  • Леонид Харченко («Крот») – «командир разведподразделения так называемого ГРУ «ДНР» (гражданин Украины), был в подчинении у Дубинского.
  • Роль: находился с «Буком» сразу после того, как из него сбили MH17. По данным Bellingcat, Харченко причастен к обеспечению безопасности «Бук» на месте пуска под Снежным. Кроме того, после удара по пассажирскому Boeing 777 передал приказ отправить ЗРК обратно в Россию.

Все обвиняемые находятся в международном розыске. С JIT сотрудничал только один из обвиняемых – через адвокатов – Пулатов. Прокуроры по делу МН17 требуют для Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко пожизненного заключения. Это максимальный срок наказания по обвинению в:

  • умышленном уничтожении самолета (ст. 168 УК Нидерландов);
  • умышленном убийстве 298 человек, находившихся в самолете (ст. 289 УК Нидерландов).

Представитель прокуратуры Нидерландов на одном из заседаний суда в 2021 году отметил – для правосудия не имеет значения, какой именно самолет хотели сбить обвиняемые.

Пророссийские боевики на месте падения обломков МН17 около села Грабово, 18 июля 2014 года
Пророссийские боевики на месте падения обломков МН17 около села Грабово, 18 июля 2014 года
Дело МН17: позиции Украины, стран ЕС и РФ

Россия с самого начала и до сих пор категорически отрицает свою какую бы то ни было причастность к делу МН17. Именно Москва лоббировала расследование альтернативных версий – все они так или иначе сводились к обвинению в катастрофе Украины.

Власти Австралии и Нидерландов еще в 2018 году официально обвинили Россию в крушении самолета рейса MH17. В марте этого года страны подали заявление в Международную организацию гражданской авиации с требованием обязать Россию выплатить компенсации родственникам погибших.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в июне 2022 года огласила, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой именно из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук».

В СБУ к восьмой годовщине сбития MH17 заявили о сотнях собранных фактов, свидетельствующих о причастности России. В спецслужбе подчеркнули, что все попытки Москвы снять с себя ответственность за преступление не могут выстоять перед фактами.

Нидерландские прокуроры представленные суду материалы по делу МН17 выложили на специально созданном информационном портале. Там можно найти хронологию событий, их предысторию, карты, фото, видеоинтервью с обвиняемыми и аудиоперехваты их телефонных разговоров, а также маршрут передвижения ЗРК «Бук».

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