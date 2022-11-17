По делу MH17 впервые будет вынесен приговор. Вердикт огласят судьи Окружного суда Гааги в четверг, 17 ноября. Заседание пройдет в судебном комплексе «Схипхол» под Амстердамом и начнется в 16:30 по Киеву.

Накануне суда Донбасс.Реалии собрали главное о первом уголовном процессе по сбитому в небе над оккупированным Донбассом малайзийского Boeing 777.

Крушение MH17 – главное

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет был сбит в небе над Донбассом ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

Обломки авиалайнера рухнули поблизости села Грабово – на территории Донецкой области, подконтрольной российским войскам. Погибли все 298 человек на борту:

193 подданных Нидерландов (один пассажир также имел гражданство США);

42 гражданина Малайзии (28 пассажиров и все 15 членов экипажа);

27 граждан Австралии;

12 граждан Индонезии;

10 подданных Великобритании;

4 гражданина Германии;

4 подданных Бельгии;

3 гражданина Филиппин;

1 гражданин Канады;

1 гражданин Новой Зеландии.

Среди пассажиров было 80 детей. Авиакатастрофа стала одной из 10 крупнейших за всю историю авиации.

Дело МН17 в Гааге и JIT

За уголовное и техническое расследование дела МН17 взялась специально созданная Joint Investigation Team – Совместная следственная группа, куда вошли представители правоохранительных органов пяти стран:

Нидерландов – в катастрофе погибли больше всего их подданных;

Украины – над нами сбили самолет;

Малайзии – страны флага МН17;

Австралии и Бельгии – их граждане также погибли.

Правительства этих пяти стран договорились, что уголовное преследование виновных будут осуществлять Нидерланды. Первое заседание в Окружном суде в Гааге состоялось 9 марта 2020 года, рассмотрение дела по существу началось в июне 2022 и завершилось через год.

Дело МН17 мог рассматривать и международный уголовный трибунал ad hoc – для конкретного случая. Но Россия наложила вето на проект соответствующей резолюции.

Как сбили МН17 – выводы JIT

JIT провели огромную работу – еще по состоянию на 2020 год в деле МН17 было 102 тома и 36 тысяч страниц. В том же году следственная группа отбросила все альтернативные версии, и осталась только одна. Именно ее подтверждают все собранные доказательства и свидетельства. Вот она:

Boeing 777 рейса МН17 был сбит ракетой «земля – воздух» из ЗРК «Бук», стоявшего на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады войск ПВО ВС РФ (место дислокации – под Курском). 13 июля, накануне катастрофы, ЗРК перевезли на оккупированную часть Донбасса через неподконтрольный Украине участок границы с РФ. Той же ночью этот «Бук» вернули обратно в Россию.

Дело МН17: кто обвиняемые и что им грозит

Обвиняемыми по делу проходят четыре человека трое граждан Российской Федерации и один гражданин Украины. Вот их имена и роли в атаке на МН17, установленные Совместной следственной группой:

Игорь Гиркин («Стрелков») – бывший офицер ФСБ, на момент сбития самолета называл себя «министром обороны» группировки «ДНР» (гражданин Российской Федерации).

– бывший офицер ФСБ, на момент сбития самолета называл себя «министром обороны» группировки «ДНР» (гражданин Российской Федерации). Роль: незадолго до катастрофы Гиркин обратился к российским «властям» в Крыму и Москве с просьбой предоставить тяжелое вооружение. Кроме того, он причастен к транспортировке «Бука» из России на неподконтрольную Украине территорию и назад, после выпуска из ЗРК ракеты по МН17;

Сергей Дубинский («Хмурый») – полковник запаса ГРУ РФ, в тот время «генерал-майор» в группировке «ДНР», возглавлявший собственное «ГРУ» (гражданин Российской Федерации.

– полковник запаса ГРУ РФ, в тот время «генерал-майор» в группировке «ДНР», возглавлявший собственное «ГРУ» (гражданин Российской Федерации. Роль: Дубинский контролировал транспортировку «Бука». В перехваченных телефонных разговорах слышно, как он руководит перемещением ЗРК.

Дубинский контролировал транспортировку «Бука». В перехваченных телефонных разговорах слышно, как он руководит перемещением ЗРК. Олег Пулатов («Гюрза») , – подполковник запаса ВДВ ВС РФ (гражданин Российской Федерации). На оккупированной части Донбасса получил «звание полковника» и был тогда заместителем Дубинского.

, – подполковник запаса ВДВ ВС РФ (гражданин Российской Федерации). На оккупированной части Донбасса получил «звание полковника» и был тогда заместителем Дубинского. Роль: сопровождал и охранял «Бук» возле места пуска недалеко от города Снежное.

сопровождал и охранял «Бук» возле места пуска недалеко от города Снежное. Леонид Харченко («Крот») – «командир разведподразделения так называемого ГРУ «ДНР» (гражданин Украины), был в подчинении у Дубинского.

– «командир разведподразделения так называемого ГРУ «ДНР» (гражданин Украины), был в подчинении у Дубинского. Роль: находился с «Буком» сразу после того, как из него сбили MH17. По данным Bellingcat, Харченко причастен к обеспечению безопасности «Бук» на месте пуска под Снежным. Кроме того, после удара по пассажирскому Boeing 777 передал приказ отправить ЗРК обратно в Россию.

Все обвиняемые находятся в международном розыске. С JIT сотрудничал только один из обвиняемых – через адвокатов – Пулатов. Прокуроры по делу МН17 требуют для Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко пожизненного заключения. Это максимальный срок наказания по обвинению в:

умышленном уничтожении самолета (ст. 168 УК Нидерландов);

умышленном убийстве 298 человек, находившихся в самолете (ст. 289 УК Нидерландов).

Представитель прокуратуры Нидерландов на одном из заседаний суда в 2021 году отметил – для правосудия не имеет значения, какой именно самолет хотели сбить обвиняемые.

Дело МН17: позиции Украины, стран ЕС и РФ

​Россия с самого начала и до сих пор категорически отрицает свою какую бы то ни было причастность к делу МН17. Именно Москва лоббировала расследование альтернативных версий – все они так или иначе сводились к обвинению в катастрофе Украины.

Власти Австралии и Нидерландов еще в 2018 году официально обвинили Россию в крушении самолета рейса MH17. В марте этого года страны подали заявление в Международную организацию гражданской авиации с требованием обязать Россию выплатить компенсации родственникам погибших.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в июне 2022 года огласила, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой именно из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук».

В СБУ к восьмой годовщине сбития MH17 заявили о сотнях собранных фактов, свидетельствующих о причастности России. В спецслужбе подчеркнули, что все попытки Москвы снять с себя ответственность за преступление не могут выстоять перед фактами.

Нидерландские прокуроры представленные суду материалы по делу МН17 выложили на специально созданном информационном портале . Там можно найти хронологию событий, их предысторию, карты, фото, видеоинтервью с обвиняемыми и аудиоперехваты их телефонных разговоров, а также маршрут передвижения ЗРК «Бук».

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