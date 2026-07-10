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Справа «Мідас»: НАБУ та САП заявили про нову підозру

За даними слідства, у період із 2023 по 2025 рік колишній виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому»( «Тенор») легалізував понад 30 млн гривень
За даними слідства, у період із 2023 по 2025 рік колишній виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому»( «Тенор») легалізував понад 30 млн гривень

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупція прокуратура заявили про виявлення нових фактів діяльності окремих учасників злочинної організації, причетної до масштабної корупції у компанії «Енергоатом».

Як повідомляє пресслужба бюро, колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки компанії (у матеріалах слідства – «Тенор») повідомили про підозру у відмиванні коштів, одержаних за злочинною схемою, відомою під назвою «шлагбаум».

За даними слідства, у період із 2023 по 2025 рік підозрюваний легалізував понад 30 млн грн. За ці кошти експосадовець придбав два люксові автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі (на суму в еквіваленті понад 19 млн грн), а також різні дороговартісні предмети розкоші.

У НАБУ заявляють, що задля унеможлення викриття фінансових транзакцій, «Тенор» використовував криптовалюту, а всі активи оформлював на близьку особу.

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бекофіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували список із 7 осіб: це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»); Ігор Миронюк («Рокет»), якого представляють як колишнього радника міністра енергетики Германа Галущенка, але в Міненерго це заперечують; виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів».

12 листопада 2025 року суд обрав Басову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 40 мільйонів гривень.

Згодом він вийшов з-під варти. Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували, що загалом 40 мільйонів гривень застави за Дмитра Басова внесла новостворена київська компанія та його адвокати.

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