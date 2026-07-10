Справа «Мідас»: НАБУ та САП заявили про нову підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупція прокуратура заявили про виявлення нових фактів діяльності окремих учасників злочинної організації, причетної до масштабної корупції у компанії «Енергоатом».

Як повідомляє пресслужба бюро, колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки компанії (у матеріалах слідства – «Тенор») повідомили про підозру у відмиванні коштів, одержаних за злочинною схемою, відомою під назвою «шлагбаум».

За даними слідства, у період із 2023 по 2025 рік підозрюваний легалізував понад 30 млн грн. За ці кошти експосадовець придбав два люксові автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі (на суму в еквіваленті понад 19 млн грн), а також різні дороговартісні предмети розкоші.

У НАБУ заявляють, що задля унеможлення викриття фінансових транзакцій, «Тенор» використовував криптовалюту, а всі активи оформлював на близьку особу.

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бекофіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували список із 7 осіб: це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»); Ігор Миронюк («Рокет»), якого представляють як колишнього радника міністра енергетики Германа Галущенка, але в Міненерго це заперечують; виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів».

12 листопада 2025 року суд обрав Басову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 40 мільйонів гривень.

Згодом він вийшов з-під варти. Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували, що загалом 40 мільйонів гривень застави за Дмитра Басова внесла новостворена київська компанія та його адвокати.