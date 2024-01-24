В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – злетів МіГ-31К

В усіх регіонах України оголосили масштабну повітряну тривогу.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, небезпеку оголосили через зліт російського МіГ-31К з аеродрому Моздок.

Російський винищувач МіГ-31К є потенційним носієм ракет типу «Кинджал».

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.