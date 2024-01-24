Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – злетів МіГ-31К

Російський винищувач МіГ-31К є потенційним носієм ракет типу «Кинджал».
Російський винищувач МіГ-31К є потенційним носієм ракет типу «Кинджал».

В усіх регіонах України оголосили масштабну повітряну тривогу.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, небезпеку оголосили через зліт російського МіГ-31К з аеродрому Моздок.

Російський винищувач МіГ-31К є потенційним носієм ракет типу «Кинджал».

Читайте також: Ігнат розповів, скільки «Кинджалів» Росія вже запустила по Україні та скільки їх збили

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Російські ракети знову спричинили смерті в Україні: влада каже про щонайменше 8 загиблих і десятки поранених (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Російські ракети знову спричинили смерті в Україні: влада каже про щонайменше 8 загиблих і десятки поранених (фотосвідчення)

Рано-вранці 23 січня Росія здійснила ракетний удар по українських містах Київ, Харків та Павлоград на Дніпропетровщині, що призвело до загибелі мирних жителів і значних руйнувань, повідомляє місцева влада.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG