Комісарка Ради Європи з прав людини прокоментувала затримання ЛГБТ-активістів у Польщі

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович прокоментувала події в Польщі, де після сутичок із поліцією затримали кілька десятків активістів.

Міятович нагадала, що сутички напередодні сталися на суді над трансактивісткою Малгожатою Шутовіц. Її заарештували на два місяці, звинувативши у завданні тілесних ушкоджень та ушкодженні автомобіля члена консервативного фонду «За право на життя».

«Я закликаю негайно звільнити ЛГБТ-активістку Марго з руху Stop Bzdurom, яку вчора затримали за блокування анти-ЛГБТ вантажівки та розміщення веселкових прапорів на пам’ятниках у Варшаві», – написала Міятович.

Арешт Шутовіц вона назвала «лякаючим» игналом для свободи слова та прав ЛГБТ в Польщі.

«Будь ласка, також пам’ятайте, що понад 40 людей заарештовані (та були затримані протягом ночі) під час подальших протестів, деяких з них просто витягали з натовпу, коли вони просто стояли чи йшли повз. Кільком членам парламенту довелося втрутитися, тому що поліція не дозволяла (затриманим – ред.) зв’язатися з адвокатами», – додала представниця Ради Європи.

Увечері 7 серпня у Варшаві затримали 48 ЛГБТ-активістів під час акції, яка переросла в зіткнення з поліцією. Активісти протестували проти суду над Малгожатою Шутовіц.

Читайте також: Служби безпеки Польщі перевіряють дзвінок пранкерів Анджею Дуді, в якому той згадував Україну​

У Польщі має сильні позиції католицька церква та консервативні настрої, шлюби та цивільні союзи між людьми однієї статі не легалізовані. Перед президентськими виборами чинний президент Анджей Дуда заявив, порівняв ЛГБТ-рух з «необольшевізмом». Опозиційні політики звинуватили його в розпалюванні ворожнечі. Згодом Дуда заявив, що його слова вирвали з контексту, а сам він «вірить у різноманітність та рівність».