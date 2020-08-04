Польща: у справі колишнього керівника «Укравтодору» затримано ще одного підозрюваного

У справі колишнього міністра транспорту Польщі та екскерівника «Укравтодору» Славоміра Новака затримано ще одного підозрюваного. Про це заявила речниця Окружної прокуратури у Варшаві Алєксандра Скшиняж, повідомляє «Польське радіо».

Скшиняж сказала, що затриманому польському підприємцю Алєксандеру Д. висунули обвинувачення в обіцянці вручення незаконної матеріальної вигоди.

«Алєксандер Д. – це особа, яка представляє польську компанію, яка хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні. Після приведення до прокуратури Алєксандеру Д. висунуть обвинувачення в обіцянні надання матеріальної вигоди у великій кількості Славоміру Н.», – сказала представник прокуратури.

Нараді Славомір Новак перебуває під тимчасовим арештом. Його захист ці заходи оскаржили, та засідання суду ще не відбулося.

Наприкінці липня НАБУ повідомило, що колишньому виконувачу обов’язків керівника «Укравтодору» Славоміру Новаку оголосили підозру, повідомило Національне антикорупційне бюро України. Йому інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368 Кримінального кодексу).

21 липня прокуратура Варшави також висунула звинувачення Славоміру Новаку, який є громадянином Польщі і очолював «Укравтодор» у 2016-2019 роках.