Мінекономрозвитку: Україна вийшла зі ще однієї угоди в межах СНД

Україна вийшла зі ще однієї угоди в межах Співдружності незалежних держав (СНД), повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

У відомстві уточнили, що 30 січня уряд підтримав ініціативу Мінекономрозвитку та припинив для України дію угоди «Про загальні умови поставок товарів між організаціями держав-учасниць СНД».

Угода підписана 1992 року. Вона визначала принципи укладання, внесення змін та розірвання міждержавних торгово-економічних угод країн СНД, зокрема обсяги, ліміти, терміни поставок товарів, а також закріплювала конкретних постачальників за визначеними покупцями.

23 січня Мінекономрозвитку повідомило, що Україна вийшла з трьох укладених у межах СНД угод: про міждержавний обмін економічною інформацією, про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності та про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

19 травня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про остаточне припинення участі України у роботі статутних органів Співдружності незалежних держав (СНД).

Україна не є державою-членом СНД (Співдружність незалежних держав – організація, яка складається з деяких колишніх радянських республік), мала статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Після того, як СНД усунулася від схвалення політичних рішень щодо анексії Криму, з квітня 2014 року співпраця України в рамках СНД була зведена до мінімуму.