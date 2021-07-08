Міненерго анонсує «чорний список» для недобросовісних учасників ринку електроенергії

Міністерство енергетики створює «чорний список», куди планує додавати недобросовісних учасників ринку електроенергіх. Про це відомство заявило 8 липня.

Як пояснюють у Міненерго, такий крок має на меті посилення відповідальності за порушення договірних умов. Він передбачає зміни в Регламенті організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на товарній біржі «Українська енергетична біржа».

Такі зміни нібито запропонували сама Українська енергетична біржа, а також державне підприємство «Гарантований покупець».

«Буде запропоновано ввести перелік систематичних порушників договірних зобов’язань (так званий Black List), який тимчасово обмежуватиме їм доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами. Напрацювання будуть представлені на засіданні аукціонного комітету, яке відбудеться 9 липня 2021 року», – повідомляє Міненерго.

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Воно вказує на «спотворення ціноутворення» на ринку, про що свідчить періодичне падіння ціни на електроенергію нижче за собівартість її виробництва. Також у міністерстві вбачають маніпуляції на ринку двосторонніх договорів.

«Окремі трейдери та електропостачальники, які уклали двосторонні договори на купівлю електроенергії за результатами електронних аукціонів, не виконують взяті на себе зобов’язання щодо купівлі електроенергії в обсягах і за цінами, відповідно до договору, та порушують умови оплати за відпущену електричну енергію», – йдеться в спостереженнях відомства.

У Міненерго додають, що таке становище завдає збитків виробникам електрочної енергії та ускладнює як планування їхньої роботи, так і підготовку до проходження осінньо-зимового періоду, а також загрожує енергетичній безпеці споживачів.

Антимонопольний комітет заявив 6 липня про намір розслідувати ймовірну синхронну поведінку учасників ринку електроенергії на ринку «на добу наперед», що призвело до коливань ціни на електроенергію.