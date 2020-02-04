«Мінера» станції метро в Києві засудили до 2 років ув’язнення – прокуратура

Деснянський районний суд Києва засудив до двох років позбавлення волі 33-річного жителя Чернігова, який вчинив завідомо неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену «Нивки», повідомляє київська прокуратура.

«Анонімне повідомлення надійшло на спецлінію «102» увечері 11 грудня 2019 року. За результатами огляду працівниками поліції та фахівцями кінологічної, вибухотехнічної та пожежотехнічної служб вибухових пристроїв на станції метрополітену не виявлено. При цьому було проведено евакуацію 630 пасажирів і персоналу», – йдеться в повідомленні.

Дії «мінера» кваліфікували за статтею «завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху».

У листопаді в поліції Києва повідомляли, що за неповних 11 місяців 2019 року відкрили понад 460 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про мінування.