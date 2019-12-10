Україна сьогодні представить свою позицію у справі «боргу Януковича» – Маркарова

Юридична команда Міністерства фінансів України 10 грудня у Верховному суді в Лондоні представить позицію на чергових справах про так званий «борг Януковича» – за єврооблігаціями на суму в 3 мільярди доларів, які 2013 року випустила влада тодішнього президента Віктора Януковича і придбала Росія, повідомила на сторінці у Facebook міністр фінансів Оксана Маркарова.

«Приєднуйтесь до другого дня слухань в Верховному суді, де сьогодні юридична команда Мінфіну представить позицію України, підтриману раніше одностайними висновками Апеляційного суду, що основоположне питання стосовно дійсності договорів щодо так званих «російських облігацій» підлягає публічному судовому розгляду у повному обсязі, або ж, інакше, суди Англії повинні відмовити Росії у винесенні рішення», – повідомила Маркарова.

Вона зазначила, що засідання розпочнеться о «10:30 за англійським часом» (12:30 – за Києвом).

9 грудня у Лондоні розпочалися чотириденні слухання про так званий «борг Януковича».

Київ шукає сприятливе рішення в Лондоні, тому що облігація була структурована, відповідно до англійського законодавства, і повинна була бути погашена в грудні 2015 року, коли настав термін погашення євробондів на 3 мільярди доларів США.

29 березня 2017 року Високий суд Лондона постановив розглянути в прискореному порядку позов Росії до України щодо цього боргу. Українська сторона вимагала повного процесу і переконувала, що пришвидшене судове рішення щодо російського позову до України було б невідповідним.

23 червня 2017 року Міністерство фінансів України заявило, що подало апеляцію на рішення Високого суду Лондона щодо судового спору з Росією стосовно «боргу Януковича».

У вересні 2018 року Апеляційний суд у Лондоні задовольнив скаргу України в справі про так званий «борг Януковича». Згідно з рішенням, Високий суд Лондона мав слухати справу за повноцінною процедурою з урахуванням усіх політичних її моментів, як того вимагала Україна.​

У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила Росія.

Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів – крім Росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах.