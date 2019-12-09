Британський Верховний суд почав слухання у справі «боргу Януковича»

Верховний суд Великої Британії в Лондоні почав чотириденні слухання в чергових справах про так званий «борг Януковича» – за єврооблігаціями на суму в 3 мільярди доларів, які 2013 року випустила влада тодішнього президента Віктора Януковича і придбала Росія; після зміни влади в Україні Росія відмовилася реструктурувати цей борг, і Київ припинив виплати. Справи розглядаються в судах в Англії, бо єврооблігації були випущені за англійським законодавством.

Україна, з одного боку, і представник інтересів Росії – компанія The Law Debenture Trust Corporation p.l.c., – з іншого, оскаржують окремі моменти попереднього рішення Апеляційного суду Англії 2018 року. Той суд, зокрема, визнав за прийнятний аргумент України, що Київ випустив ті євробонди під тиском Росії, і ухвалив розглянути цей аргумент у повному судовому слуханні; цей момент оскаржує представник інтересів Росії – компанія, яка є довірчим керівничим українських єврооблігацій (трасті).

Україна, яку представляє міністр фінансів Оксана Маркарова, оскаржує те, що Апеляційний суд відхилив низку інших аргументів Києва, які українська сторона висувала на свій захист, щоб скористатися передбаченою англійським правом можливістю послатися на всі ці обставини як на захист від невиконання боргових зобов’язань.

Первісне рішення Вищого суду Лондону 2017 року в цій справі полягало в її розгляді у спрощеному порядку, що на практиці означало б майже певний програш України. Але суд залишив Києву право на оскарження.

За повідомленням агентства «Ройтерз», на початку слухань 9 грудня представник інтересів Росії, юрист Марк Гавард заявив, що, з погляду Москви, Україні не можна дозволяти вдаватися до геополітичних аргументів, щоб поставити під сумнів необхідність повернення боргу. За твердженням Міністерства фінансів Росії, разом із відсотками сума цього боргу наразі становить близько 4,5 мільярди доларів.

Україна в судових документах, поданих раніше до цих слухань, наголошує, що була «змушена випустити ці євробонди під непереборним тиском через загрози Росії для території, економіки і громадян України».

У згаданій заяві Мінфіну Росії, оприлюдненій перед початком слухань, висловлено впевненість Москви, що Верховний суд винесе рішення на користь трасті, тобто на її користь.

Із боку України міністриня фінансів Оксана Маркарова коротко написала перед початком слухань у фейсбуці: «Юридична команда Мінфіну в повній готовності до представлення інтересів України в Лондоні».

Нинішні слухання триватимуть до 12 грудня. Коли саме може бути оголошене рішення суду, не відомо. Раніше в Києві заявляли, що очікують на це рішення в першій половині 2020 року.

У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила Росія.

Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів – крім Росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг представників колишньої української влади.