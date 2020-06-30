Міністерство фінансів розмістило ОВДП на 1,27 мільярда гривень

Міністерство фінансів повідомляє про чергове розміщення облігацій внутрішньої державної позики, якими залучило до державного бюджету понад 1,27 мільярда гривень.

На торгах, які відбулися 30 червня, Мінфін розмістив шість кодів облігацій, їхня точна кількість не вказана. Терміни їпогашення коливаються від 91 до 959 днів.

Найраніша дата погашення – 30 вересня 2020 року, найпізніша – 15 лютого 2023-го. Номінальний рівень дохідності зворотньо пропорційний періоду до погашення і коливається від 17,25% до 9,84%.

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25 червня Мінфін повідомив, що активність інвесторів на ринку ОВДП протягом травня відновлювалася. До того навесні Міністерство фінансів кілька разів скасовувало аукціони з розміщення облігацій.

Облігації внутрішніх державних позик – це державні цінні папери, які Мінфін розміщує на внутрішньому фондовому ринку і які підтверджують зобов’язання України виплатити власникам таких паперів їхню номінальну вартість та дохід в термін, передбачений умовами розміщення.