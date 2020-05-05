Мінфін залучив понад 10 мільярдів гривень через ОВДП

Міністерство фінансів 5 травня розмістило облігації внутрішньої позики на три місяці, залучивши до бюджету 10,016 мільярда гривень, свідчать дані Мінфіну.

«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 травня 2020 року, до державного бюджету залучено 10 016 885 710,00 гривень», – йдеться у висновках аукціону.

Розміщені облігації мають номінальну вартістю 1 000 гривень, номінальний рівень дохідності – 11,24%. Дата їх погашення – 5 серпня 2020 року.

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Попереднє розміщення ОВДП на майже 10 мільярдів гривень відбулося 28 квітня і зміцнило курс гривні до рівня нижче 27 гривень за долар.

Перед тим Міністерство фінансів кілька разів скасовувало аукціони з розміщення облігацій.

Облігації внутрішніх державних позик – це державні цінні папери, які Мінфін розміщує на внутрішньому фондовому ринку і які підтверджують зобов’язання України виплатити власникам таких паперів їхню номінальну вартість та дохід в термін, передбачений умовами розміщення.