Мінфін заявляє про успішні розрахунки за новими 12-річними єврооблігаціями

Україна успішно розрахувалася за новими 12-річними єврооблігаціями, повідомляє Міністерство фінансів 30 липня.

«30 липня Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігаціями) на суму 2 000 000 000 доларів США, з відсотковою ставкою 7,253% та з погашенням у 2033 році (далі – «Облігації»), а також про завершення обміну єврооблігацій, номінованих в доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2021 році і єврооблігацій, номінованих в доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2022 році. Облігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Україна завершила обмін доларових єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2021 році, а також доларових єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2022 році. За підсумками обміну єврооблігацій загальна сума цих цінних паперів сягає понад 1,98 мільярда доларів.

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За даними Мінфіну, цією транзакцією Україна подовжила середній строк до погашення державного боргу.

«Ми плануємо продовжувати реалізацію нашої Середньострокової стратегії управління державним боргом, ключовим елементом якої є проактивний підхід до управління державним боргом», – йдеться в коментарі Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрія Буци.

За даними Мінфіну, найбільший попит на цінні папери був у інвесторів зі США, Сполученого Королівства та Євросоюзу, які придбали частину нового випуску та долучилися до обміну єврооблігацій. Їхні частки сягнули 48%, 38% та 13% відповідно. Загалом більше 200 інвесторів подали заявок на 7 мільярдів доларів.

28 липня Міністерство фінансів України повідомило, що розмістило облігації внутрішньої державної позики на понад 10 мільярдів 693 мільйони гривень.