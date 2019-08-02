У Мінінформі назвали абсурдною заочну справу проти кримськотатарської журналістки в Криму

Міністерство інформаційної політики України «категорично засуджує переслідування журналістів в анексованому Російською Федерацією Криму» – таким чином у відомстві прокоментували інформацію про те, що підконтрольний Росії суд в анексованому Криму заочно заарештував та оголосив у міжнародний розшук кримськотатарську журналістку Гульсум Халілову.

Мінінформ закликав міжнародні інститути та журналістські організації надати належну оцінку діям Росії щодо Халілової.

«Абсурдна справа проти Гульсум Халілової є продовженням такої політики, коли окупант з 2014 року знищував свободу слова в Криму нападами на журналістів та ЗМІ, а сьогодні вже перейшов до переслідування громадянських журналістів. Мета одна – тотальний страх та підпорядкування системі, придушення свободи слова та руйнація громадянських інститутів», – цитують у прес-службі міністерства його очільника Юрія Стеця.

Раніше українська прокуратура Автономної республіки Крим відкрила провадження через порушення кримінальної справи в Криму проти ведучої кримськотатарського каналу ATR Гульсум Халілової та її заочного арешту.

1 серпня стало відомо, що «кримське управління» Федеральної служби безпеки Росії порушило кримінальну справу проти журналістки телеканалу ATR Гульсум Халілової за статтею 208 Кримінального кодексу Росії («Участь у збройному формуванні на території іноземної держави»).

Як повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Халілової Еміль Курбедінов, російські слідчі звинувачують її в тому, що вона нібито вступила до батальйону Номана Челебіджихана 2016 року. Дослідча перевірка за справою тривала близько року.

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За версією російського слідства, Халілова надавала батальйону інформаційну підтримку. Підконтрольний Кремлю Київский районний суд анексованого Сімферополю 12 липня постановив заочно заарештувати ведучу на два місяці.

Як повідомляє ATR, сама журналістка дізналася про справу проти себе з соцмереж.

Гульсум Халілова – ведуча кримськотатарського телеканалу ATR. Вона виїхала з анексованого Криму на материкову частину України чотири роки тому.