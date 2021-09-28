Мін’юст передав три в’язниці на приватизацію – Малюська

Міністерство юстиції передало три в’язниці Фонду державного майна для приватизації. Про це 28 вересня заявив голова Мін’юсту Денис Малюська.

«Кажуть що ціни на класичне житло останнім часом невпинно зростають. Купувати активи на зростанні ціни – тактика така собі. Маєте гроші – купуйте краще в’язниці! Ми якраз ще три вя’зниці передали ФДМУ для продажу на аукціоні. Нові аукціони очікуємо вже восени, тому варто передивитися об’єкти та відкласти гроші вже зараз», – написав Малюська на своїй фейсбук-сторінці.

За його словами, відомство пропонує до приватизації такі об’єкти:

Ковельська колонія, площа 4,86 гектара, стартова ціна 41 624 692 гривень

Івано-Франківська установа виконання покарань №12, село Тростянець, площа – понад 67 гектарів, стартова ціна – 7 858 392 гривень

Миколаївська виправна колонія №50, Львівська область, село Держів, площа – 15,5 гектарів, стартова ціна – 17,116 мільйона

Міністр також нагадав, що Ірпінський виправний центр у Коцюбинському та Південна виправна колонія в Одесі все ще доступні для купівлі.

У червні 2021 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив про продаж майна першої виставленої на приватизації пенітенціарної установи – Львівської виправної колонії №48 за 377,5 мільйонів гривень.