Мін’юсту потрібно 3 місяці на спрощення реєстрації цивільного стану для жителів окупованих територій – Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська розповів Радіо Свобода про роботу відомства над спрощенням оформлення документів для жителів анексованого Криму та непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей.

«Ми зараз плануємо реформувати систему, яка спростила б життя жителям з окупованих територій. Це стосується Криму, Донецька, Луганська. У них надзвичайно складна ситуація з реєстрацією актів цивільного стану. І це точно буде спрощено. Ми зараз обговорюємо концепт і законопроєкт буде», – сказав він.

Малюська уточнив, що робота Мін’юсту над розробкою цього механізму триватиме два-три місяці.

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​10 жовтня під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ повинен розбудовувати інфраструктуру на адмінкордоні з анексованим Кримом, в тому числі облаштувати пункт перетину.

Потім він сам звернувся до журналістки проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії з питанням про ймовірні заходи для посилення зв’язків із анексованим півостровом. За даними Крим.Реалії, в мешканців Криму є запит на спрощення оформлення документів та отримання медичної допомоги на материковій Україні.

Повне інтерв’ю з Денисом Малюською вийде на YouTube-каналі та сайті Радіо Свобода о 15:30 11 жовтня.