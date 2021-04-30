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30 квітня 2021, Київ 15:35
Новини | Політика

У Мінкульті поки не знають, скільки коштів потрібно на святкування 30-річчя Незалежності України

Державне агентство з питань кіно запропонувало українцям обрати українські стрічки, які покажуть у кінотеатрах у серпні

План заходів із підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України ще перебуває на стадії опрацювання, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики у відповідь на запит Радіо Свобода.

«МКІП з урахуванням пропозицій Організаційного комітету з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України було розроблено проєкт плану заходів та надіслано до заінтересованих органів виконавчої влади з проханням його опрацювати та надати інформацію щодо обсягів коштів, необхідних для реалізації заходів щодо кожного пункту…», – відповіли в Мінкульті.

Раніше Державне агентство з питань кіно запропонувало українцям обрати українські стрічки, які покажуть у кінотеатрах у серпні, до 30-ї річниці Незалежності України.

Цього року 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності.

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