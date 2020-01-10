Міноборони: бойовики обстрілювали позиції ЗСУ біля Мар’янки та Оріхового

Від початку поточної доби, 10 січня, бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вночі майже годину обстрілював оборонців Мар’їнки. Уранці ворожий обстріл такої ж тривалості зафіксовано поблизу Оріхового. Тут окупанти вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що втрат з боку ОС немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000–13 200 людей.