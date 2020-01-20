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20 січня 2020, Київ 15:06
Новини | Події

У Міноборони заявили про 4 обстріли на Донбасі від початку доби

За попередньою інформацією, втрат у лавах ЗСУ немає – міністерство

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Від початку поточної доби і станом на 12:30 на Донбасі зафіксовано чотири обстріли з боку бойовиків. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що бойовики обстрілювали позиції ЗСУ в районах Луганського, Травневого та Оріхового (двічі).

«За наявною на цей час інформацією, втрат з нашого боку немає», – заявили у міністерстві.

Позиція бійців ЗСУ біля Авдіївки, що неподалік від окупованого Донецька, 1 лютого 2017 року
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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