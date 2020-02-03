Від початку доби поранено одного українського військового – Міноборони

Від початку поточної доби, 3 лютого, зафіксовано п’ять порушень тиші з боку бойовиків на Донбасі, одного військового поранено внаслідок обстрілів. Про це повідомили у міністерстві оборони України.

«З 07:45 з напрямку від села Соснівське окупанти вели щільні обстріли позицій наших воїнів в районі Павлополя. Тут ворог двічі застосовував автоматичні станкові гранатомети, також протягом 40 хвилин окупанти випустили 20 мін калібру 82 мм. З 09:00 ранку ворог продовжив обстріл захисників Павлополя, застосовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. З 09:20 під ворожим вогнем зі станкових протитанкових гранатометів опинилися наші оборонці Опитного. Після 11:00 також з СПГ окупанти вели обстріли наших позицій в районі Авдіївки», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що підрозділи ОС вели «адекватні оборонні дії».

Обстріли на Донбасі тривають, попри оголошене там перемир'я, сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.