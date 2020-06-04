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04 червня 2020, Київ 14:02
Новини | Події

Міноборони: бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового та Новгородського

Обстріли зафіксували біля Оріхового та Новгородського

Від початку поточної доби бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Противник відкривав вогонь вранці – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї біля Оріхового і з кулемету великого калібру – неподалік Новгородського. Наші воїни на ці провокації відповіли адекватно», – мовиться у повідомленні.

За наявною у Міноборони інформацією, бойових втрат у лавах Об’єднаних сил сьогодні немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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