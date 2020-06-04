Міноборони: бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового та Новгородського

Від початку поточної доби бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Противник відкривав вогонь вранці – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї біля Оріхового і з кулемету великого калібру – неподалік Новгородського. Наші воїни на ці провокації відповіли адекватно», – мовиться у повідомленні.

За наявною у Міноборони інформацією, бойових втрат у лавах Об’єднаних сил сьогодні немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.