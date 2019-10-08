На Донбасі бойовики ведуть обстріли на луганському напрямку – Міноборони

Від початку поточної доби, 8 жовтня, на Донбасі бойовики двічі відкривали вогонь на луганському напрямку. Про це повідомили у міністерстві оборони України.
«З початком доби в районі Луганського противник з боку Лозового 20 хвилин вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів. А буквально за годину після цього обстрілу, близько 2-ї години ночі, окупанти застосували станкові протитанкові і автоматичні гранатомети поблизу Світлодарська», – мовиться у повідомленні.
За наявною інформацією, втрат у лавах Об’єднаних сил немає.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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