За добу українські позиції на Донбасі обстріляли 14 разів, втрат немає – штаб

Від початку доби 7 жовтня українські позиції на Донбасі обстріляли 14 разів, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у вечірньому зведенні.
За даними штабу, обстрілів зазнали позиції поблизу Пісків, Чермалика, Новолуганського, Гладосова, Новгородського, Опитного та Водяного на Донеччині, а також Золотого і Кримського на Луганщині.
Як зазначається, втрат серед українських військових немає.
Як повідомив раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, через порушення підтримуваними Росією сепаратистами режиму тиші розведення військ у Петрівському і Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, відкладене.
Угруповання «ДНР» заявило про обстріли району «Вольво-Центру» на півночі Донецька та села Жабичеве неподалік і звинуватило українську сторону у зриві розведення військ. В угрупованні «ЛНР» заявляють про один обстріл їхніх позицій за добу – також без втрат.
Обстріли у зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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