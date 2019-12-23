Бойовики обстріляли українських військових біля Лебединського та Південного – Міноборони

Від початку поточної доби, 23 грудня, на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«З гранатометів різних систем, ворог обстріляв українських захисників в районі н.п. Лебединське, що на Донецькому напрямку. Крім того, на Луганському напрямку, противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів по нашим оборонцям поблизу н.п. Південне», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що бойових втрат у лавах ОС немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.