Бойовики обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Оріхового – Міноборони

Від початку поточної доби, 11 лютого, бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«У період з 9:40 до 10:50 чотири міни 120-го калібру, випущені окупантами з боку Первомайська, розірвалися на позиціях підрозділів Об’єднаних сил біля Оріхового, що на Луганському напрямку», – мовиться у повідомленні.

За наявною у міністерстві інформацією, внаслідок обстрілу втрат у лавах ЗСУ немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.