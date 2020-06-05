Міноборони: бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Павлополя та Новоолександрівки

Від початку поточної доби, 5 червня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«На Луганському напрямку, з 4:40 по 5:00, противник застосовував стрілецьку зброю під час обстрілу українських захисників поблизу Новоолександрівки. На Донецькому напрямку, з 7:55 по 8:20, збройні формування Російської Федерації вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Павлополя, при цьому використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети», – мовиться у повідомленні.

За наявною у Міноборони інформацією, втрат у лавах ЗСУ сьогодні немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.