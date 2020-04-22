Від початку доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню – Міноборони

Від початку поточної доби, 22 квітня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у міністерстві оборони України.

«Місцями ведення вогню противником були н.п. Оріхове, Богданівка, Лебединське та Широкіне. Під час обстрілів російсько-окупаційні війська використовували переважно ручні та автоматичні гранатомети. Водночас, в районі Широкіного окупанти застосували міномет 82-го калібру, випустивши з напрямку Саханки п’ять мін», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові змусили противника припинити обстріли вогнем у відповідь.

Як повідомили у Мінборони, за наявною інформацією, бойових втрат у лавах ЗСУ сьогодні немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.