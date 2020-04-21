Минулої доби на Донбасі один військовий загинув, 4 постраждали – штаб

Упродовж минулої доби, 20 квітня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню, один військовий загинув, трьох було поранено, один отримав бойове ураження. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники успішно застосували чергові вогневі засоби. Відчувши на собі рішучість дій наших воїнів окупанти відмовились від подальшої активності», – мовиться у повідомленні.

Як заявили у штабі, за даними української розвідки, вбито одного бойовика, трьох поранено.

«Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає», – повідомили військові.

У незаконних збройних угрупованнях наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей