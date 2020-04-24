Від початку доби бойовики тричі порушили режим тиші – Міноборони

Від початку доби, 24 квітня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Зокрема, збройні формування РФ, вчергове свідомо порушуючи Мінські угоди щодо заборони застосування важкого озброєння, двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів. Після 05:45 ранку, протягом години, від Золотого-5 з мінометів 120-го калібру окупанти випустили 20 мін по наших оборонцях Оріхового. З 06:15 з напрямку від окупованого села Соснівське ворог випустив 23 міни 82-го калібру по захисникам Павлополя. Після 07:40 від Саханки окупанти порушили режим тиші з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння поблизу Лебединського», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, щоб придушити активність противника.

«За наявною інформацією, від початку доби один наш герой отримав осколкове поранення. Захисника евакуйовано до медичного закладу. Стан його здоров’я — задовільний», – повідомили у Міноборони.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.