У Міноборони розповіли, що дасть формування Сил безпілотних систем

Безпілотники вже дозволили Силам оборони завдати «критичних втрат» російському флоту та вражати живу силу й техніку російської армії, заявив заступник міністра оборони Олександр Павлюк 7 лютого.

За його словами, створення Сил безпілотних систем у складі Збройних сил України підтверджує, що військові «розуміють важливість цих технологій».

«Нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами. Це будуть нові підрозділи, а також система накопичення, оцінки, обміну досвідом та підготовки застосування безпілотників», – пояснив Павлюк.

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Він також зазначив, що створюються можливості для масштабування виробництва дронів та спрямування їх у війська.

«Україна має не лише технології, але й значні перспективи реалізувати власні задачі на полі бою саме завдяки залученню безпілотних технологій», – підсумував він.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. У своєму зверненні він назвав серед поточних завдань створення штатних посад для роботи з дронами, тренування, систематизацію досвіду та масштабування виробництв.