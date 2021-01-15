Міноборони оголосило 2021-ий роком євроатлантичної трансформації

2021-й рік у Міністерстві оборони України оголошено роком Євроатлантичної трансформації, заявив міністр оборони Андрій Таран.

Результатом таких трансформаційних процесів у Міністерстві оборони та Збройних силах України стане створення інтегрованої оборонної інституції євроатлантичного типу, повідомили у Міноборони. За повідомленням пресслужби відомства, про це йшлося під час відеоконференції Тарана з групою іноземних радників стратегічного рівня, на якій підтримали рішення колегії Міноборони щодо проведення комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту.

Огляд має забезпечити «неухильне переведення» Міністерства оборони і Збройних сил України на нові стандарти функціонування та управлінських процесів.

«В євроатлантичному інтеграційному процесі кожної країни настає момент, коли із зовнішньополітичного питання він перетворюється на низку конкретних і досить складних завдань політики внутрішньої. Для реалізації внутрішніх реформ ми орієнтуємось на стандарти НАТО, оскільки вони є найкращими у військовій сфері. Тому рішенням розширеної колегії Міністерства оборони України, яка відбулась 22 грудня 2020 року, 2021-й рік оголошено роком Євроатлантичної трансформації», – сказав Таран.

За його словами, запорукою неупередженості, ефективності й результативності комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту стане запрошення до участі в ньому представників Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони.

Зі свого боку, стратегічні радники заявили про готовність забезпечити постійну консультативно-дорадчу підтримку цього процесу, йдеться в повідомленні.

Міністр Таран заявив про намір докласти «всіх зусиль» для прискорення євроатлантичних інтеграційних процесів в оборонному відомстві та Збройних силах України.

На початку грудня міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна розраховує отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) і сподівається на підтримку цього рішення на наступному саміті альянсу у 2021 році.