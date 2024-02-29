Міноборони: аудитори виявили безпідставну виплату бойових доплат на майже 200 мільйонів гривень

Аудитори Міністерства оборони України встановили, що військові частини безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду окремим військовослужбовцям на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

Як повідомляє у телеграмі пресслужба міністерства, фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

Йдеться про такі факти у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.



У Міноборони додають, що матеріали аудитів передали до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.

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Про зловживання з бойовими доплатами для військовослужбовців повідомляються не вперше. Зокрема восени минулого року в результаті вибіркової перевірки – 40 військових частин – виявили зловживань на 123 млн грн із виплат військовослужбовцям, які не брали участі в бойових діях і не виконували жодних бойових завдань.

У червні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до законодавства щодо проходження військової служби під час дії воєнного стану. Згідно із документом, військовослужбовцям щомісяця може виплачуватися додаткова винагорода в розмірі 30-100 тисяч гривень. Закон встановлює також доплату військовослужбовцям строкової служби – 6000 грн/міс, курсантам – 2350 грн/міс.