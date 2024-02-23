У СБУ кажуть, що посадовця Міноборони викрили на корупції

Начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони викрили на тому, що у 2022-2023 роках купив та «переписав» на цивільну дружину нерухомість та автопарк, йдеться в повідомленні Служби безпеки України (СБУ).

За даними слідства, протягом 2022-2023 років чиновник незаконно збагатився на майже 14 мільйонів гривень. Після чого на ці гроші він придбав:

дві квартири у новобудовах;

гараж;

паркомісце у Києві.

Крім того, у відомстві кажуть, що за одержані «прибутки» посадовець купив три авто преміумкласу, у тому числі марки LEXUS та BMW.

«Щоб приховати придбані активи, чиновник «переписав» їх на свою цивільну дружину. При цьому чиновник оформив на себе довіреність щодо управління цим майном. Також у ході розслідування встановлено факт приховування від декларування понад 3 млн гривень, а ще 3,5 млн грн чиновник зберігав у своєї цивільної дружини», – зазначили у СБУ.

У відомстві уточнили, що «на підставі матеріалів військової контррозвідки СБУ посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, у разі доведення провини, підозрюваному загрожує до 10 років тюрми».

Чиновник Міноборони наразі ці звинувачення СБУ не коментував.

У березні минулого року журналісти «Схем» (Радіо Свобода) отримали у своє розпорядження вісім контрактів на харчування армії, укладених між Міністерством оборони та приватними фірмами у грудні 2022 року, та порівняли ціни у них із оновленими додатками до цих контрактів, які були переукладені після скандалу із завищеною вартістю на продукти для ЗСУ, що розгорнувся у січні навколо одного такого постачальника.

Журналісти дійшли висновку, що навіть після того, як більшість постачальників справді частково знизили вартість у каталогу на продукти для армії, а дію контрактів обмежили трьома місяцями, з багатьох ключових позицій ціни все одно залишаються вищими за середньоринкові. При цьому, «Схеми» проаналізували фінансово-господарську звітність цих фірм та виявили, що самі вони закуповують найбільш «ходові» продукти для армії (картоплю, яблука, яйця, капусту тощо) за цінами, удвічі-тричі нижчими, ніж зрештою постачатимуть їх для війська. Таким чином маржа для приватних фірм по цих позиціях на багатомільярдних контрактах може скласти від 30 до 70 відсотків. Про це йшлося в розслідуванні «Меню для армії».