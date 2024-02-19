НАБУ та СБУ повідомили про викриття на отриманні хабаря заступника голови Запорізької облради

Українські правоохоронці заявляють, що викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата цієї облради на наданні неправомірної вигоди одному з директорів комунального медичного закладу.

«За це посадовець мав сприяти перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також вчиненню медзакладом фінансових операцій в інтересах банківських установ. Осіб викрито «на гарячому» одразу після надання ними чергової частини неправомірної вигоди», – вказано 19 лютого в повідомленні Національного антикорупційного бюро.

«У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна», – інформує Служба безпеки України.

За даними правоохоронців, за місцями роботи та проживання фігурантів відбулися обшуки.