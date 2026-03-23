Офіційний Мінськ погрожує учасникам святкування Дня Волі за кордоном

Слідчий комітет Білорусі погрожує білорусам за кордоном кримінальним переслідуванням та конфіскацією майна за участь в акціях на честь Дня Волі 25 березня. У відомстві заявили, що День волі використовується «екстремістськими формуваннями та їхніми закордонними кураторами для дискредитації» Білорусі на міжнародній арені та «створення видимості масовості протестних настроїв».

22 березня в центрі польського міста Білосток з нагоди Дня Волі відбувся мітинг, у ньому взяли участь близько 200 людей. Голова оргкомітету святкування Дня Волі Павло Северинець раніше розповів «Белсату», що планується проведення сотень акцій у різних містах та країнах у різних форматах. За його словами, акції, зокрема, вже відбулися в Торонто (Канада), Брюсселі (Бельгія), Стокгольмі (Швеція) та Маямі (США). Білоруський опозиційний лідер Світлана Тихановська подякувала меру Вашингтона Мюріелу Баузеру за офіційну прокламацію до Дня Волі.

У серпні 2025 року Слідчий комітет Білорусі заявив, що ідентифікував 207 учасників закордонних акцій до Дня Волі у Польщі, США, Литві, Канаді та Великій Британії. Вони були визнані підозрюваними у сприянні «екстремістській» діяльності, на їхнє майно наклали арешт.

25 березня відзначається річниця проголошення 1918 року незалежності Білоруської Народної Республіки, першої національної держави білорусів. У радянські роки День Волі відзначали таємно, після розпаду Радянського Союзу він ненадовго став державним святом, але потім влада на чолі з Олександром Лукашенком стала забороняти його. Символи БНР – біло-червоно-білий прапор та герб «Погоня» – стали символами протестного руху.