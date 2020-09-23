Міліція застосувала водомети для розгону протестувальників у Мінську

У Мінську міліція застосувала водомети для розгону мітингувальників, які протестували проти інавгурації на пост президента Олександра Лукашенка.

У середу ввечері співробітники силових структур почали відтісняти протестувальників від музею Великої вітчизняної війни і затримувати деяких з них. Очевидці повідомляють про потерпілих, передає телеканал «Настоящее время».

За даними «Інтерфаксу», на площі перед входом до музею біля стели «Мінськ місто-герой» перебувають близько півтора-двох тисяч людей. До стели стягнули військових. Вони відтіснили людей на проїжджу частину проспекту Переможців. На проспект вийшли люди в чорному камуфляжі і почали затримувати протестувальників, також передає білоруська служба Радіо Свобода.

У Білорусі вже півтора місяці тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем ЦВК оголосила Олександра Лукашенка, який займає президентський пост з 1994 року. Прихильники опозиції називають результати голосування сфальсифікованими. США, країни ЄС і ряд інших західних держав підсумки білоруських виборів не визнали.