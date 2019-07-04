У Мінську під час салюту осколками поранило 10 людей, одна жінка загинула

Пізно вночі 3 липня в центрі Мінська під час салюту, присвяченого Дню незалежності Білорусі, загинула одна жінка, кілька людей дістали поранення, повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

Поранені 10 осіб, крім того, одна 64-річна жінка отримала травми, несумісні з життям.

Міноборони стверджує, що заряди російського виробництва, які застосовувалися в ході салюту, використовувалися і раніше.

Очевидці у соцмережах повідомляють, що пролунав вибух, посипалося скло, в людей полетіли осколки. Один осколок потрапив жінці в шию. Постраждали в тому числі діти. Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну за фактом смерті жінки 1955 року народження.

В результаті інциденту зруйновані салютні установки, розльотом осколків заподіяні тілесні ушкодження не менше ніж 10 громадянам, пошкоджені будівлі та споруди, що знаходяться поблизу.

Комісія міністерства оборони спільно зі Слідчим комітетом встановлюють причини інциденту.