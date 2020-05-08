У Мінську заборонили проросійську акцію «Безсмертний полк» на День перемоги

Влада Мінську не погодилась організувати 9 травня в Мінську процесію під назвою «Безсмертний полк», пославшись на епідеміологічну ситуацію. Це марш, розпочатий кілька років тому в Росії, щоб вшанувати учасників Другої світової війни.

Ходу хотіли організувати у Мінську три проросійські та ліві організації. Однак влада білоруської столиці рекомендувала організаторам утриматися від організації процесії «для профілактики» проти захворювань короновірусом. Мінський виконком зазначив, що цього року відповідна акція «Безсмертний полк» відбудеться в Інтернеті.

У Москві в попередні роки тисячі людей брали участь у маршах «Безсмертного полку». Вони несли фотографії своїх предків, які брали участь у Другій світовій війні, російський прапор та стрічку святого Георгія, які в деяких країнах трактуються як символ російського імперіалізму.

У Мінську організатори таких акцій за останні роки стикаються з різними проблемами.

Цього року організації «За союз і Комуністичну партію Союзу», «Батьківщина» та «За демократію, соціальний прогрес і справедливість» хотіли зібрати на марш у Мінську 5 тисяч людей.

У Білорусі немає карантину з приводу пандемії короновірусу. На 9 травня у Мінську заплановано військовий парад, підготовлені трибуни на 11 тисяч чоловік.