У Мінську почався заочний суд над музикантом Сергієм Міхалком

У Білорусі 29 липня розпочався заочний розгляд кримінальної справи щодо лідера гурту «Ляпис Трубецкой» Сергія Міхалка, повідомили видання Reform і правозахисний центр «Вясна».

Його звинувачують у розпалюванні ворожнечі та образі очільника Білорусі Олександра Лукашенка.

Слідчий комітет Білорусі повідомив про порушення кримінальної справи проти Міхалка в травні 2026 року. Втім, дані про те, що його розшукують у Білорусі, з’явилися ще в січні 2025 року.

Подробиці справи невідомі. Після відкриття заочного провадження відомство запропонувало музикантові самостійно з’явитися до слідчих у Мінську. Міхалок публічно не коментував справу проти себе.

Торік влада визнала «екстремістською» пісню гурту ««Не бути скотиною» («Не быць скотам»), створену 2011 року на вірші класика білоруської літератури Янки Купали.

Сергій Міхалок – білоруський та український музикант, один із засновників гуртів «Ляпис Трубецкой» та Brutto. У 2015 році він отримав посвідку на проживання в Україні, а через п’ять років став заслуженим артистом України.