Мінські домовленості потребують прояснення – посол Франції

Мінські домовленості потребують прояснення, заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Водночас, з певних аспектів, Мінські домовленості потребують прояснення, додаткової інтерпретації. Не все в них прописано достеменно з точки зору етапності, і лишається простір для того, аби досягти більшої точності у деяких деталях практичної реалізації цих домовленостей. Побажання таких уточнень, адаптацій чи додаткових інтерпретацій можуть походити не лише від України, а від будь-якої зі сторін. І саме в рамках політичного процесу вони можуть бути отримані», – сказав де Понсен.

Він наголосив, що мінські угоди «лишаються базою».

Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – домовленості, укладені у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.

Росія заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей і відкидає звинувачення в підтримці сепаратистів.

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. Учасники домовилися про обмін утримуваними особами за форматом всіх на всіх та режим припинення вогню до кінця 2019 року.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила в Парижі, що існують певні пропозиції президента України Володимира Зеленського про зміни до Мінських угод. Вона висловила сподівання, що документ «буде оживленим».