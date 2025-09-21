Мінцифри заперечує «злив» із «Дії»

У Міністерстві цифрової трансформації України заперечують «злив» даних користувачів із порталу «Дія».



«Після інформації про можливий «злив» наша команда провела розслідування і встановила: поширені файли – фальсифікація та не походять із систем Дії і не є результатом їхнього зламу чи витоку», – заявив заступник міністра цифрової трансформації з кібербезпеки та хмар віталій Балашов.



За його словами, опубліковані файли – це суміш раніше відомих «зливів» з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як «свіжа» база даних.



Мінцифри розцінює поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на «Дію» та підрив довіри до державних сервісів.



У відомстві наголосили, що «Дія» не зберігає персональних даних – система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі.

Раніше народний депутат Олександр Федієнко заявляв, що у мережу «злили» особисті дані 20 млн українців. Він припустив, що інформацію було зібрано «з шматків різноманітних фінансових установ».

У грудні минулого року на той ммент міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила про наймасштабнішу за останній час зовнішню кібератаку на державні реєстри України. Внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово зупинено роботу державних реєстрів.

Функціонування єдиних і державних реєстрів Мін’юсту після масштабної кібератаки з боку Росії було відновлено з 20 січня.