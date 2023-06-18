На Харківщині чоловік наступив на протипіхотну міну

Мешканець Харківщини наступив на протипіхотну міну, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався у звільненому селі Токарівка 18 червня. Зазначається, що 52-річний чоловік випадково наступив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка», яка знаходилась у високій траві.

«Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі», – йдеться у повідомленні.

На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.