На Харківщині у полі підірвався комбайн, постраждав водій – прокуратура

У неділю пообіді у селі Донець Харківської області під час збирання пізніх зернових культур комбайн наїхав на вибуховий пристрій, повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

«Унаслідок вибуху загорілася сільгосптехніка. Дістав поранень 37-річний водій комбайна», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

27 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Розмінуй Україну» в Києві повідомив, що близько 174 тисяч квадратних метрів в Україні залишаються замінованими. Зокрема, за його словами, в Україні реалізується план обстеження та очищення земель сільськогосподарського призначення.

29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.