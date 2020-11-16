«Опора»: Одещина стала однією з лідерок за зловживанням адміністративним ресурсом

Одеська область стала однією з лідерок за зловживанням адміністративним ресурсмом, повідомила громадянська мережа «Опора».

За даними активістів, найбільша кількість випадків зловживання адміністративними ресурсами в області пов’язана із Одеським міським головою та кандидатом на цю ж посаду від міської організації партії «Довіряй ділам» Геннадієм Трухановим та кандидатами в депутати від цієї ж партії.

В «Опорі» стверджують, що фіксували випадки зловживань на користь кандидатів від «Української морської партії» Сергія Ківалова та місцевої організації партії «Слуга народу».

Згадані політики та політичні сили наразі не реагували на заяву «Опори».

За даними «Опори», в Одеській області виявили сім випадків зловживання адміністративним ресурсом. Загалом на території України таких випадків 58.

На виборах міського голови Одеси перемагає Геннадій Труханов, який очолює місто з 2014 року.