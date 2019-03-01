Фахівці МВФ відвідають Київ у березні – представник Фонду

Технічна команда Міжнародного валютного фонду приїде до Києва 5 березня для обговорення реформ, пов’язаних із програмою стенд-бай. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман 1 березня.

«Технічна команда у складі кількох фахівців МВФ відвідає Київ упродовж 5-13 березня 2019 року для обговорення подій в економічній сфері та прогресу у напрямі запровадження реформаторських заходів, передбачених програмою стенд-бай з Україною», – йдеться в заяві Люнгмана.

На запит Радіо Свобода у Представництві МВФ в Україні не уточнили, чи будуть члени місії обговорювати з представиками влади України можливі наслідки скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

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Востаннє місія МВФ відвідувала Україну у вересні 2018 року.

18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.