Комунальники пояснили збільшення плати за комірне у найбільшому містечку для переселенців

Мешканці найбільшого в Україні транзитного містечка для тимчасово переміщених осіб у Павлограді Дніпропетровської області сплачуватимуть за перебування втричі більше, ніж раніше, – по 1445 гривень на місяць з однієї особи. Про у відповідь на запит Радіо Свобода заявили в комунальному підприємстві «Павлограджитлосервіс», на балансі якого перебуває містечко.

«Рішення депутатами Павлоградської міської ради ухвалене не про збільшення тарифів, а про зміну розміру відшкодування комунальних послуг за рахунок внутрішньо переміщених осіб», – йдеться у відповіді.

За інформацією з підприємства, Павлоградська міська рада затвердила рішення про те, що з 2019 року «оплата житлово-комунальних послуг, які надаються в транзитному містечку Павлограда, здійснюється в повному обсязі за рахунок внутрішньо переміщених осіб».

Раніше мешканці містечка сплачували від 150 до 500 гривень на місяць, решту компенсовував міський бюджет.

У «Павлограджитлосервіс» зазначили, що фактичне проживання переселенців у містечку – безкоштовне, вони тільки «відшкодовують витрати за спожиті комунальні послуги». Тарифи на комунальні послуги в містечку можуть бути змінені в разі зміни тарифів для населення в цілому.

Водночас у підприємстві наголосили, що закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» передбачає, що місцева влада має забезпечувати безоплатне тимчасове проживання переселенців упродовж шести місяців з моменту взяття на облік.

У січні 2019 року стало відомо, що в містечку для переселенців у Павлограді втричі підвищили плату за проживання. Це викликало обурення мешканців, які заявили, що проживання в модулях стає недоступним, особливо для родин з дітьми. За інформацією право захисниці ГО «Правозахисна група «Січ» Наталії Кожиної, переселенці не були поінформовані ані про відповідне рішення міськради, ані про його обґрунтування.

На Дніпропетровщині за підтримки німецької сторони було створено 5 модульних містечок для переселенців, зокрема, і найбільше в Україні транзитне містечко в Павлограді, відкрите в лютому 2015 року. Воно розраховане на 640 людей.