На міжбанку зупинилося зростання долара – після двох днів сильного послаблення гривні

На українському міжбанківському валютному ринку після значного послаблення гривні, яке фіксувалося на початку тижня, 14 лютого ситуація стабілізувалася, а наприкінці торгів національна валюта навіть стала посилюватися.

«Перед обідом попит та пропозиція по долару приблизно рівні. Але ця рівновага дуже хитка. Вихід будь-якого великого покупця чи продавця повністю змінює розклад на торгах», – відзначили експерти сайту «Мінфін», які відстежують події на міжбанку.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, котирування станом на 15:45 становили 38 гривень 10–14 копійок за долар, це на 5–3 копійки менше від рівня закриття торгів 13 лютого.

НБУ встановив на 15 лютого офіційний курс на рівні 38 гривень 17,34 копійки за долар. Це майже на 5 копійок більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 37 гривень 12,64 копійки за долар.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.