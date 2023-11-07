Міжнародні прокурори опрацьовують тисячі доказів у справі агресії Росії проти України – президент Євроюсту

У розпорядженні Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України, що діє на базі Євроюсту, є тисячі доказів, уже переданих із різних країн, заявив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода у Брюсселі президент Євроюсту Ладислав Хамран.

Наступний крок, за словами президента Євроюсту, – їхнє подальше опрацювання й оцінка спеціалістами того, чи достатньо в їхньому розпорядженні елементів, які фактично доводять злочин агресії.

«Є вимоги, які мають бути доведені під час цього розслідування. Тож вони (члени Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України – ред.) зараз створюють певні рамки – різні юридичні вимоги, які мають бути задокументовані. Вони класифікують докази за необхідною правовою кваліфікацією, а потім оцінюють, чи є якась правова прогалина. Якщо так, то як її усунути, чи є докази, які заповнюють її, і, якщо так, то в якій країні ці докази або як їх можна отримати», – розповів Хамран.

Президент Євроюсту пояснив, що наступним етапом стане переклад доказів українською й англійською мовами.

«Ці докази мають бути перекладені українською мовою й англійською, щоб ми були готовими до будь-якого рішення на політичному рівні щодо майбутнього трибуналу (…). І тому майбутній трибунал, коли його буде створено, не розпочне роботу з нуля. Буде вже доступний матеріал – проаналізований, перекладений, прийнятний, тому що він був зібраний у національному провадженні відповідно до національних вимог у міжнародному провадженні», – зазначив голова Євроюсту.

Ладислав Хамран також наголосив, що нині в розпорядженні його команди є все необхідне для опрацювання доказової бази.

У липні в Гаазі почав роботу Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України, що працює під керівництвом Агенції Євросоюзу зі співпраці задля кримінального правосуддя (Євроюст).

Як повідомили в Єврокомісії, центр стане ключовим для розслідування злочину агресії Росії проти України і сприятиме створенню справ для майбутніх судових процесів.

Центр складається з відібраних національних прокурорів, які вже працюють у складі Спільної слідчої групи (JIT). Очікується, що експерти зможуть щодня працювати разом і обмінюватися матеріалами.