Міжнародні резерви України зросли до шестирічного максимуму – НБУ

У липні міжнародні резерви України зросли на 1,2 мільярда доларів, повідомив Національний банк. Станом на 1 серпня вони становили 21,84 мільярда доларів. Це максимум з липня 2013 року.

«У липні вони зросли на 5,8% завдяки чистій купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку», – заявили в НБУ.

Серед чинників, які впливали на динаміку резервів упродовж місяця, НБУ назвав «сприятливу ситуацію на валютному ринку», «операції уряду з управління державним боргом» та «переоцінку фінансових інструментів».

За підсумками 2018 року міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму і станом на 1 січня 2019 року сягнули 20,8 мільярда. Перед цим такий рівень резервів був зафіксований у жовтні 2013 року.